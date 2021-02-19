Суд в Минске рассмотрит в закрытом режиме дело о разглашении врачебной тайны

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд Московского района Минска принял решение о проведении закрытого судебного разбирательства по уголовному делу о разглашении врачебной тайны против врача Городской больницы скорой медицинской помощи Артема Сорокина и журналиста информационного портала tut.by Екатерины Борисевич. Это решение озвучила в пятницу судья Светлана Бондаренко, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил ходатайство государственного обвинителя Людмилы Иваненко удовлетворить и рассматривать уголовное дело по обвинению Борисевич Екатерины Анатольевны и Сорокина Артема Александровича в закрытом судебном заседании", - отметила Бондаренко.

В начале судебного процесса государственный обвинитель выступила с предложением рассматривать дело в закрытом заседании "в целях обеспечения неразглашения иной охраняемой законом тайны, а именно - врачебной тайны, в том числе сведений, имеющих отношение к расследованию уголовного дела, возбужденного по факту смерти Романа Бондаренко".

Как заявили представители защиты обвиняемых, они "категорически не согласны" с рассмотрением этого уголовного дела в закрытом режиме. "Ввиду большого общественного резонанса, возникшего в связи с данным делом, полагаем, что общество должно знать о том, что происходило", - сказал один из адвокатов. Его коллега отметил, что "мать Романа Бондаренко является единственным человеком, который может дать или не дать согласие на разглашение медицинских сведений". Обвиняемые также выступили за проведение открытого процесса. "Я хочу, чтобы общество знало, за что судят журналиста и врача, поэтому поддерживаю ходатайство адвоката", - сказала Борисевич.

После оглашения постановления суда присутствующие в зале судебных заседаний покинули его. В коридоре суда собралось несколько десятков человек, которые пришли поддержать обвиняемых. Сорокину и Борисевич в соответствии с ч. 3 статьи 178 УК грозит до трех лет лишения свободы.

Дело Бондаренко

В Белоруссии с 9 августа 2020 года, когда в стране состоялись выборы президента, начались акции протеста. Оппозиция не признала результаты голосования и призывает продолжать протесты до объявления новых выборов. Наряду с несанкционированными акциями в центре Минска протестные выступления стали проходить в спальных микрорайонах. 11 ноября прошлого года в один из дворов на улице Червякова в Минске, где находится так называемая площадь перемен, приехали люди и стали снимать ленты с бело-красно-белой оппозиционной символикой. Между ними и Бондаренко, который пытался им помешать, завязалась перепалка, мужчину с силой оттолкнули, при падении он ударился головой. Позднее Бондаренко поступил в больницу из Центрального РУВД Минска. Вечером 12 ноября он умер.

Генпрокуратура республики 18 февраля сообщила о возбуждении уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, повлекшего по неосторожности смерть Романа Бондаренко. При этом в ведомстве заявили, что "причастность сотрудников органов внутренних дел к причинению Бондаренко телесных повреждений не установлена".