СМИ: США не станут делиться вакциной от коронавируса, пока не будут привиты американцы

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена не будет предоставлять развивающимся странам имеющуюся в стране вакцину от коронавируса до тех пор, пока не будет вакцинирована большая часть населения самих Соединенных Штатов. Об этом, как сообщила газета Politico , заявил в четверг высокопоставленный представитель американской администрации.

"Хотя в настоящее время мы не в состоянии поделиться дозами вакцины, так как мы сконцентрированы на вакцинации американцев и выполнении прививок в руку здесь [в США], мы упорно работаем над оказанием содействия [международной инициативе] COVAX в стимулировании глобальной вакцинации в мире и выясняем сроки, когда мы будем располагать достаточными запасами [вакцины] в Соединенных Штатах и сможем выступить в качестве донора вакцины", - приводит издание слова неназванного представителя администрации.

Газета отметила, что это заявление было сделано за день до участия Байдена в видеоконференции лидеров государств Группы семи (США, Великобритания, Италия, Канада, Франция, ФРГ и Япония), на которой, как предполагается, будет обсуждаться и проблема распределения вакцин от коронавируса в мире и явное отставание наименее экономически развитых страны в получении этих препаратов.

Politico напомнила о том, что администрация Байдена объявила в январе об участии в инициативе COVAX, отвергнутой прежней американской администрацией на том основании, что она связана с ВОЗ (США при президенте Дональде Трампе вышли из этой организации), но никаких сроков начала предоставления Соединенными Штатами своей вакцины другим государствам тогда названо не было. Теперь, как явствует из заявления представителя администрации, этого, вероятно, и не следует ожидать раньше июля, так как выступивший 16 февраля на встрече с общественностью в Милуоки (штат Висконсин) президент Байден сказал, что только к концу июля каждый желающий гражданин США сможет вакцинироваться от коронавируса.

COVAX - международный механизм в рамках ВОЗ, призванный содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными государствами. В нем участвуют 190 стран и экономик. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым в этой сфере так называемые финансируемые государства. Согласно озвученным ранее планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины.