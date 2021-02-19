МИД Украины готовит обращение к ЕС с просьбой ввести новые санкции против России по Крыму

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины готовит документы с целью обращения к Европейскому союзу с просьбой применить новые санкции против России, считая, что РФ нарушает права человека в Крыму. Об этом в пятницу на брифинге заявил глава внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

"В прошлом году я призвал Европейский союз применить механизм санкционных ответов на нарушения прав человека в Автономной республике Крым. Мы будем последовательно настаивать на том, что санкции должны быть внедрены за такие нарушения прав человека. Уже сегодня я подпишу эти документы и мы обратимся к Европейскому союзу с такой просьбой [по введению санкций]", - заявил Кулеба.

Как сообщил министр, вопрос о ситуации в Крыму будет вынесен на заседание Генеральной ассамблеи ООН 23 февраля, в ходе которого будет представлен доклад о ситуации в Донбассе и на полуострове. "Последняя волна репрессий против крымских татар будет темой обсуждения на Генассамблее ООН", - указал глава МИД Украины. "Мы будем планомерно работать в международных судах для привлечения к ответственности России, работать с нашими партнерами, чтобы увеличивать политическое давление на Россию и чтобы цена ее агрессии становилась все дороже", - подчеркнул он.

В среду в Крыму сотрудники правоохранительных органов задержали шесть подозреваемых за участие в деятельности запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Позднее Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца пятерых из шести задержанных. В МИД Украины назвали эту ситуацию политическим преследованием.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.