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Кризис в Белоруссии

Минский суд назначил волонтеру штаба Бабарико два года ограничения свободы

Левона Халатряна обвиняли по статье об участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Суд Фрунзенского района Минска назначил волонтеру штаба экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико Левону Халатряну два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Об этом в пятницу говорится в сообщении Telegram-канала Бабарико.

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Халатряна обвиняли по статье об участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок. "Дали два года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Нашего волонтера отпустили в зале суда под "подписку о невыезде". Приговор будет обжалован", - говорится в сообщении.

Халатряна задержали 11 августа 2020 года. Согласно обвинению, он в ночь на 10 августа публично призывал перекрывать проезжую часть дорог по улицам Богдановича - Машерова и Куйбышева - Машерова в Минске.

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