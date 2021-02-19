В Белоруссии отказались возбуждать уголовное дело из-за смерти протестующего

МИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии законно применили 10 августа нелетальное оружие в отношении участника протестов Александра Тарайковского, который умер на месте происшествия. Такое заявление сделал в пятницу председатель Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич.

"Сотрудники правоохранительных органов действовали исключительно в рамках имеющихся у них инструкций и применили в отношении Тарайковского нелетальное оружие, действие которого направлено не на поражение, а на его физическую остановку, с безопасного расстояния, исключающего летальный исход. В силу стечения ряда трагических обстоятельств одно из ранений оказалось проникающим, в результате которого смерть Тарайковского наступила на месте происшествия", - отметил глава СК, слова которого приводит агентство БелТА.

По словам Носкевича, своими действиями Тарайковский "провоцировал правоохранителей, они не знали его истинные мотивы и цели его действий, а с учетом оперативной информации о возможных терактах, наличии у протестующих взрывчатых веществ, оружия воспринимали его как реальную угрозу жизни и здоровью как сотрудников, так и самих протестующих".

В связи с этим глава следственного ведомства сообщил, что следствие отказало в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тарайковского.

Участник протестов несогласных с результатами президентских выборов Тарайковский погиб у метро "Пушкинская" 10 августа. Первоначально официально было озвучено, что у него в руках взорвалось самодельное взрывное устройство, которое он собирался бросить в силовиков. Однако на распространенных позже видеокадрах виден только дым от выстрела со стороны сотрудников правоохранительных органов.