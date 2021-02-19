Оппозиция Грузии предостерегает власти от штурма офиса партии для задержания ее главы

ТБИЛИСИ, 19 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная партия "Единое национальное движение" призывает власти Грузии не идти на штурм головного офиса политического объединения с целью задержания ее председателя Ника Мелии. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении партии на странице в Facebook .

"Мы призываем "Грузинскую мечту" (правящая партия - прим. ТАСС) не думать о штурме того здания, в котором люди физически защищают шанс жить в нормальной стране. Национальным интересом страны является разрешение кризиса, а для этого необходимо прекратить политическое преследование", - сказано в заявлении.

Между тем, гражданские активисты и сторонники оппозиционных партий в пятницу решили разбить палатки у здания парламента в Тбилиси в знак протеста против попыток ареста политика, однако полиция не дала им этого сделать. В ходе потасовки задержаны несколько человек в административном порядке.

Мелия находится в центральном офисе партии в Тбилиси с 16 февраля - после того как парламент лишил его депутатского иммунитета, а Тбилисский городской суд санкционировал его арест из-за неуплаты залога в размере 40 тыс. лари ($12 тыс.) по делу о беспорядках в июне 2019 года.

Первая попытка задержания Мелии состоялась в четверг утром. К центральному офису прибыли сотрудники полиции, однако находящиеся там сторонники оппозиции и лидеры других оппозиционных партий не впустили их в здание. После попытки ареста Мелии премьер-министр Георгий Гахария заявил о своей отставке из-за разногласий в команде по этому вопросу. МВД, в свою очередь, заявило, что временно откладывает вопрос ареста Мелии.

Уголовное дело против Мелии, который в декабре 2020 года возглавил "Единое национальное движение", было возбуждено в июне 2019 года. Его обвиняют в организации и участии в массовых беспорядках 20 и 21 июня 2019 года, которые завершились попыткой штурма здания парламента. В июне 2019 года суд освободил его под залог и обязал носить электронный браслет, однако в ноябре 2020 года на митинге против результатов парламентских выборов он демонстративно снял с себя браслет и выбросил его. После этого прокуратура обратилась в суд с ходатайством увеличить размер залога, что Мелия делать отказался, заявив о политическом преследовании. Если политика признают виновным, ему грозит до шести лет тюрьмы.