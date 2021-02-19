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Пандемия COVID-19

Иран запустит массовое производство российской вакцины от коронавируса

Как сообщили в администрации президента Ирана, производство начнется в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с Россией

ТЕГЕРАН, 19 февраля. /ТАСС/. Иран запустит производство российской вакцины от коронавируса нового типа для ее массового использования на территории страны. Об этом заявил глава администрации президента Ирана Хасан Роухани - Махмуд Ваези.

По его словам, производство начнется в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с РФ.

"Иран начнет производить российскую вакцину от коронавируса, - цитирует в пятницу Ваези агентство IRNA. - Этот проект будет реализовываться в соответствии с ранее достигнутым Ираном и Россией соглашением на данный счет. Иран решил использовать для кампании прививок набор разных прививок, включая российскую, индийскую и китайскую, а также собственного производства. Иранское правительство не отдает предпочтение какой-либо из них, главное, чтобы прививочная кампания спасла жизни иранцев".

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали заявлял, что Иран и Россия договорились о совместном производстве российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Стороны уже подписали договор о поставке Ирану российской вакцины, две партии которой прибыли в Тегеран 4 и 12 февраля.

Теги
ИранРоссияРоухани, ХасанПандемия COVID-19
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