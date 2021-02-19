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Борьба с изменениями климата

Блинкен назвал устранение угроз изменения климата приоритетом внешней политики США

Парижское соглашение является "беспрецедентным механизмом для глобальных усилий", отметил госсекретарь Соединенных Штатов

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Борьба с изменением климата занимает центральное место среди приоритетов американской внутренней и внешней политики. Об этом говорится в распространенном в пятницу Госдепартаментом письменном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена по случаю возвращения США в Парижское соглашение по климату.

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"Изменение климата и научная дипломатия никогда больше не станут "довесками" к нашим переговорам в рамках внешней политики. Устранение реальных угроз, связанных с изменением климата, прислушиваясь к мнению наших ученых, находится в центре приоритетов нашей внутренней и внешней политики. Это имеет жизненно важное значение в наших консультациях по национальной безопасности, миграции, международным усилиям в области здравоохранения, а также в наших обсуждениях в сфере экономической дипломатии и торговли", - подчеркнул глава американской дипломатии.

Как отметил Блинкен, Соединенные Штаты "будут включать тему изменения климата в свои наиболее важные двусторонние и многосторонние переговоры на всех уровнях".

Он назвал Парижское соглашение по климату "беспрецедентным механизмом для глобальных усилий". "Его цель проста и обширна: помочь нам всем избежать катастрофического потепления планеты и повысить устойчивость всего мира к последствиям изменения климата, которые мы уже наблюдаем", - добавил руководитель внешнеполитического ведомства.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Борьба с изменениями климатаИзменение климатаБлинкен, Энтони
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