Источник: в ЕС не считают обоснованными санкции против бизнесменов РФ из-за Навального

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Евросоюз не рассматривает возможность введения санкций против представителей российского крупного бизнеса, поскольку для этого нет достаточных юридических оснований. Об этом заявил в пятницу дипломатический источник в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД ЕС 22 февраля.

"Что касается российских олигархов, идея санкций против них не соответствует нашей политике. Мы принимаем санкции, чтобы добиться изменения политики правительства России, они вводятся против лиц, которые прямо связаны с конкретными решениями правительства, для этого нужны очень серьезные юридические обоснования", - сказал он.

Дипломат подтвердил, что несколько стран Евросоюза уже внесли в Совет ЕС предложения о санкциях против России "в связи с нарушениями прав человека и по делу Навального". "Мы рассматриваем ограничительные меры в отношении нескольких российских граждан, чиновников в рамках механизма санкций ЕС за нарушения прав человека", - заявил он.

Источник отметил, что на встрече глав МИД ситуация вокруг Алексея Навального обсуждаться не будет. "Мы будем обсуждать сигналы, которые исходят от России, и ответ Европейского союза на них", - сказал он. По его словам, в ЕС также намерены обсудить вопросы борьбы с дезинформацией, которая, по мнению Брюсселя, исходит от России.