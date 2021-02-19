ЕС удвоил взнос в фонд COVAX до €1 млрд

БРЮССЕЛЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Евросоюз объявил об удвоении своего взноса в фонд COVAX с €500 млн до €1 млрд, но пока не может назвать дату, когда начнутся реальные поставки вакцины в рамках этой инициативы в страны третьего мира. Об этом написала в пятницу в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы не можем быть в безопасности, пока весь мир не в безопасности. Поэтому ЕС удваивает свой взнос в фонд COVAX, всемирную инициативу по обеспечению универсального доступа к вакцинам, - с €500 млн до €1 млрд", - заявила она.

Фон дер Ляйен отметила, что поставки вакцины в страны третьего мира "начнутся скоро", не утоняя конкретных сроков.

Главная проблема с поставками вакцины в бедные страны мира заключается в недостатке производства вакцины - в настоящее время все производственные возможности законтрактованы ведущими странами мира до конца 2021 года, причем ЕС до сих пор продолжает испытывать нехватку вакцины.