Виртуальный саммит G7 стартовал под председательством Великобритании

ЛОНДОН, 19 февраля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Встреча лидеров государств Группы семи (G7) началась в пятницу в режиме видеоконференции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, страны, председательствующей в этом году в неформальном объединении семи экономически развитых государств мира.

"Встреча началась в 14:00 (17:00 мск - прим. ТАСС). Как ожидается, она продлится около двух часов", - сказал представитель Даунинг-стрит, 10.

Этот саммит - первый с апреля 2020 года. Участие в нем принимают премьер-министры Великобритании, Италии - Марио Драги, Канады - Джастин Трюдо, Японии - Ёсихидэ Суга, президенты США Джо Байден и Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, представители Евросоюза - глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Для лидеров трех стран - Италии, США и Японии - а также для руководства Евросоюза это первая встреча в этом формате.

Как сообщили в канцелярии главы британского правительства в преддверии заседания, которое пройдет в закрытом режиме, основной темой дискуссий станет выработка объединенного глобального подхода к пандемиям, "при котором будет положен конец националистической и разобщающей политике, омрачившей первоначальные ответные действия на коронавирус".

100 дней на вакцины

"Последние двенадцать месяцев пандемии показали, что ни одна страна не может быть в безопасности, пока все страны не будут защищены от пандемии", - уверены в Великобритании, считая, что внедрение вакцин "дает новую возможность продемонстрировать ценность международного сотрудничества". Джонсон пообещал призвать лидеров G7 поддержать усилия по сокращению до ста дней времени разработки вакцин от новых заболеваний.

На Даунинг-стрит ожидают, что на сегодняшней встрече лидеры Группы семи "подтвердят свою поддержку приоритетам Великобритании в области здравоохранения и обсудят более широкие усилия по решению мировых проблем и обеспечения последовательного, экологичного восстановления от коронавируса, а также ряд вопросов международной политики".

Саммит G7 в традиционном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. Эта встреча будет первой за практически два года, прошедших с момента предыдущего саммита "семерки" во французском Биаррице. Он состоялся 24-26 августа 2019 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса саммит G7 так и не был проведен. Вашингтон, который председательствовал в объединении в 2020 году, поначалу планировал перенести мероприятие с июня на осень, однако в итоге тогдашний президент США Дональд Трамп вовсе не стал организовывать встречу в верхах.