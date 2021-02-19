Маас: ФРГ намерена создать условия для завершения строительства "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Основной целью правительства Германии является создание условий для завершения строительства газопровода "Северный поток - 2". Об этом в пятницу заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в интервью новостному порталу The Pioneer перед началом Мюнхенской конференции по безопасности, выдержки из которого приводит агентство DPA .

"Главный приоритет - создать условия для завершения [строительства] этого трубопровода", - отметил Маас. "Фактически мы сказали все по этому вопросу", - добавил он. При этом Маас подчеркнул, что вопрос реализации проекта "Северный поток - 2" считается одной из наиболее сложных тем как для Германии, так и для Соединенных Штатов, поскольку каждая сторона имеет свою неизменную позицию. Однако даже имея разногласия, по мнению главы внешнеполитического ведомства ФРГ, можно развивать партнерские отношения.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Германия ведет работу над решением, которое должно убедить администрацию президента США Джо Байдена отказаться от санкций в отношении газопровода. По информации издания, немецкие политики рассматривают возможность применения механизма, который позволит Германии самостоятельно перекрыть "Северный поток - 2", если Россия, например, окажет давление на Украину и произвольно сократит поставки через ее газотранспортную систему.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. метров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. Но в декабре 2020 года Nord Stream 2 AG возобновила прокладку трубы, построив 2,6 км трубопровода в исключительной экономической зоне Германии. К настоящему времени трубопровод завершен более чем на 95%.

16 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что администрация Байдена начала переговоры с властями Германии относительно проекта строительства газопровода и возможности применения американских санкций.