Байден на Мюнхенской конференции призовет защищать и укреплять демократию

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в пятницу, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, призовет мировое сообщество защищать и укреплять демократию.

"Демократия не возникает случайно. Мы должны защищать ее. Укреплять ее. Обновлять ее. <...> И если мы будем работать вместе с нашими демократическими партнерами <...>, я знаю, что мы справимся со всеми проблемами и обойдем всех соперников", - скажет американский лидер. Выдержки из его речи распространила пресс-служба Белого дома.

"Наши партнерские отношения продолжались и развивались на протяжении лет, потому что они уходят своими корнями в богатство наших общих демократических ценностей. <...> Они построены на видении будущего, в котором каждый голос имеет значение. [Будущего, в котором] права всех защищены, поддерживается верховенство закона. Никому из нас не удалось полностью реализовать это видение [на практике]. И слишком во многих местах, в том числе в Европе и Соединенных Штатах, демократический прогресс находится под угрозой", - добавит Байден.

"Мы находимся в эпицентре фундаментальных дебатов о будущем направлении нашего мира. [Дебатов] между теми, кто утверждает, что, учитывая все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, <...> автократия - это лучший путь вперед, и теми, кто понимает, что демократия необходима для решения этих проблем. <...> Это переломный момент. И я до глубины души верю, что демократия должна возобладать", - считает глава вашингтонской администрации.

Выступление президента США ожидается в ближайшее время.

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