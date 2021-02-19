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Гутерриш: Западу необходимо вступить в диалог с другими ведущими мировыми силами

Как заявил генсекретарь ООН, "речь идет прежде всего о таком важнейшем вопросе, как отношения Китая и Запада"

ООН, 19 февраля. /ТАСС/. Запад должен вести содержательный диалог с другими ведущими мировыми игроками, особенно с Китаем, чтобы сохранить свои ценности и место в меняющемся мире. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая в пятницу на виртуальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

"Западу необходимо найти способ сохранить свои ценности - ценности просвещения, рационализма, толерантности, прав человека. Но для этого Западу необходимо вступить в содержательный диалог и сотрудничество с другими ведущими игроками на глобальной арене", - сказал он, отвечая на вопрос о том, что надо сделать Западу, чтобы не утратить свое положение в мире.

"Речь идет прежде всего о таком важнейшем вопросе, как отношения Китая и Запада", - добавил он.

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КитайГутерриш, Антониу
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