ФРГ выделит дополнительные €1,5 млрд на программу борьбы с пандемией

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Германия выделит еще €1,5 млрд на борьбу с пандемией, включая механизм COVAX, призванный обеспечить вакцинами развивающиеся страны. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции канцлер Германии Ангела Меркель по итогам виртуальной встречи лидеров стран Группы семи.

"Я рада, что Германия сможет выделить дополнительные средства в размере €1,5 млрд", - сказала она.

На данный момент ФРГ уже выделила порядка €3 млрд в рамках глобальной программы по борьбе с пандемией.

COVAX является международным механизмом, запущенным Всемирной организацией здравоохранения совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцины. В настоящее время к механизму COVAX уже присоединились 190 стран.