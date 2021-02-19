Совбез Украины ввел санкции против оппозиционного депутата Рады Медведчука и его жены

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутата Верховной рады Виктора Медведчука. Об этом в пятницу на брифинге сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"То, что касается граждан, в отношении которых применены санкции, - это госпожа (Оксана) Марченко (супруга Виктора Медведчука), гражданка Украины, это господин (Виктор) Медведчук, гражданин Украины", - заявил Данилов.

Он отметил, что санкции вводятся на все имущество, которое принадлежит Медведчуку. По его словам, санкции вводятся на три года по статье финансирование терроризма.

СНБО Украины также ввел санкции против 19 юридических и 8 физических лиц по делу о финансировании терроризма.