Принц Гарри и Меган Маркл заявили, что продолжат служить стране в своем новом статусе

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Принц Гарри и его супруга американка Меган Маркл продолжат участвовать в общественной жизни Великобритании и служить короне, несмотря на изменения в своем статусе. Об этом говорится в заявлении представителя супругов, распространенном в пятницу после того, как стало известно, что они не вернутся к исполнению своих официальных обязанностей членов британской королевской семьи.

"Работа, проделанная ими в течение последнего года, свидетельствует о том, что герцог и герцогиня Сассекские сохраняют приверженность исполнению своего долга по всему миру и служению Соединенному Королевству. Они предложили по-прежнему оказывать поддержку организациям, которые они ранее представляли, независимо от того, будет ли у них официальная роль. Каждый из нас может посвятить жизнь служению [обществу]", - сказано в документе.

Как ранее в пятницу сообщил Букингемский дворец, по итогам беседы принца Гарри с королевой Елизаветой II супруги подтвердили, что не намерены возвращаться к роли официальных представителей британской королевской семьи. В связи с этим герцог и герцогиня Сассекские больше не смогут оставаться патронами целого ряда спортивных, военных и благотворительных организаций, а также британских учебных заведений. Эти роли будут перераспределены между другими представителями монаршей фамилии.

Ранее принц Гарри официально заявлял о том, что хотел бы оставаться покровителем Союза регбистов Англии, Королевской морской пехоты, а также других британских воинских формирований и общественных организаций, воплощая в жизнь ранее начатые и новые благотворительные проекты. Главным из них считаются "Игры непобежденных" (Invictus Games) - спортивное мероприятие с участием бывших и действующих военнослужащих, которые стали инвалидами. Однако из заявления дворца следует, что эта роль не совместима с новым статусом переехавшего в США принца.

"Королева в письменной форме подтвердила, что, прекратив участвовать в работе королевской семьи, нельзя продолжать исполнение обязанностей и функций, которые предусматривает жизнь, посвященная служению обществу", - говорится в заявлении дворца. "Несмотря на то, что все мы опечалены их решением, герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи", - подчеркнуто в документе.

Заявление Букингемского дворца было распространено вскоре после того, как стало известно, что принц Гарри с супругой согласились дать интервью знаменитой американской ведущей ток-шоу Опре Уинфри, в котором могут впервые публично рассказать о причинах разрыва с королевской семьей. Основанная на интервью полуторачасовая телепрограмма должна выйти в эфир 7 марта.

Из Лондона в Санта-Барбару

Более года назад принц Гарри и его супруга заявили о намерении отказаться от статуса старших членов королевской семьи и обеспечить себе финансовую независимость. Изменения вступили в силу 31 марта 2020 года, и с того дня пара потеряла возможность официально представлять Елизавету II в поездках, исполнять иные церемониальные обязанности и использовать титул Их Высочеств. В скором времени должен истечь рассчитанный на год переходный период, в ходе которого будет окончательно определен будущий статус супругов.

В настоящее время пара приобрела дом на берегу Тихого океана в Санта- Барбаре (Калифорния) и воспитывает подрастающего сына Арчи, который появился на свет 6 мая 2019 года. В феврале они объявили о том, что ожидают второго ребенка. Перестав получать бюджетные средства, которые полагались супругам как ведущим активную общественную деятельность членам королевской семьи, они заключили контракты со шведским сервисом потокового аудио Spotify и американским видеосервисом Netflix. В конце года они выпустили первый подкаст для Spotify и участвуют в создании реалити-шоу для Netflix. Общая сумма двух контрактов оценивается в 190 млн долларов.

Причины решения герцога и герцогини круто изменить свою жизнь не ясны до конца, и в британских СМИ публиковались разнообразные догадки по этому поводу. Ряд обозревателей связывал этот шаг с тем, что супруги слишком устали от назойливого внимания желтой прессы, которая, по словам принца Гарри, развернула настоящую кампанию травли его супруги и распространяла о ней ложные слухи. Другие указывали на размолвки внутри королевской семьи и ссору между принцем Гарри и его братом Уильямом.