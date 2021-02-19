Байден обвинил Россию в атаках на Запад, стремлении ослабить НАТО и "европейский проект"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что Россия пытается ослабить НАТО и "европейский проект". Об этом он заявил, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

По утверждению Байдена, российское руководство "пытается ослабить европейский проект и НАТО", а также "хочет подорвать трансатлантическое единство". "Поэтому отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США", - сказал он.

Байден также обвинил Россию в причастности к кибератакам, совершаемым в США и странах Европы. По его словам, реакция на эти действия критически важна для "защиты общей безопасности" США и союзников.

Президент США отметил, что исходящий со стороны России вызов "другой, чем тот, который исходит из Китая, но он столь же реален". По его словам, речь не идет о противостоянии Запада и Востока. "Мы хотим такого будущего, где все народы могут свободно определять свой путь, не сталкиваясь с насилием и принуждением. Мы не можем и не должны вернуться к противостоянию и блокам холодной войны", - добавил он.

Конкуренция с Китаем

Западным государствам и их союзникам следует готовиться к продолжительному и жесткому соперничеству с Китаем, заявил президент США.

"Мы должны доказать, что наша система не является пережитком истории", - сказал он. "Мы должны вместе готовиться к долгосрочной стратегической конкуренции с Китаем", - подчеркнул американский лидер.

"Конкуренция с Китаем будет жесткой. Я ожидаю этого и приветствую это. Потому что я верю в глобальную систему, которую Европа и Соединенные Штаты вместе с нашими союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе так усердно пытаются выстроить в течение последних 70 лет", - добавил Байден.

Байден заявил о необходимости "давать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению со стороны китайского правительства, которые подрывают основы международной экономической системы". "Все должны играть по одним и тем же правилам", - подчеркнул американский лидер. По его словам, к китайским компаниям следует предъявлять такие же требования относительно раскрытия информации об их деятельности, как и к западным.

Президент США выразил уверенность в том, что для победы в данном соперничестве США и их союзникам следует обеспечивать сохранение "пространства для инноваций, для интеллектуальной собственности", поддерживать "свободный обмен мнениями".

Приверженность НАТО

США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, определяющей принцип коллективной обороны альянса, заявил президент США.

"Соединенные Штаты полностью привержены НАТО. Соединенные Штаты сохранят верность пятой статье. Это гарантия. Нападение на одного - нападение на всех. Это наша непоколебимая клятва", - отметил глава государства.

После серии терактов в США в сентябре 2001 года статья договора была задействована единственный раз за всю историю, напомнил американский лидер. Он указал на необходимость укрепления сотрудничества членов НАТО в "этот переломный момент". "Я отдал приказ остановить вывод американских войск из Германии, - добавил президент. - Соединенные Штаты полны решимости возобновить сотрудничество с Европой".

4 апреля 1949 года в Вашингтоне главы МИД 12 государств (Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции) подписали Североатлантический договор (депозитарий - США) для "укрепления стабильности и повышения благосостояния в Североатлантическом регионе". Согласно пятой статье документа, нападение на одного из участников соглашения рассматривается как агрессия против всех стран, подписавших его. Договор вступил в силу 24 августа 1949 года (день сдачи ратификационных грамот).

Партнерство США и ЕС

США и ЕС должны сохранять трансатлантическое партнерство в качестве краеугольного камня международного взаимодействия, сказал Джо Байден.

"Я посылаю четкий сигнал миру: Америка вернулась, трансатлантический альянс вернулся. <...> Партнерство между США и Европой, с моей точки зрения, есть и должно оставаться краеугольным камнем всего, чего мы надеемся достичь в 21 веке", - сказал он.

"Позвольте мне развеять все оставшиеся сомнения: США будут тесно сотрудничать с нашими партнерами по ЕС и со столицами на всем континенте - от Рима до Риги - для решения общих проблем, с которыми мы сталкиваемся", - подчеркнул американский лидер.

Ошибки в сфере стратегической стабильности

Новая американская администрация высказывается за сотрудничество и дипломатическое взаимодействие в целях минимизации рисков и угроз в сфере стратегической стабильности и ядерного нераспространения, подчеркнул президент США.

"Угроза ядерного распространения также продолжает требовать тщательной дипломатии и сотрудничества между нами. Нам нужны транспарентность и поддержание связи, чтобы свести к минимуму риск стратегических недопониманий или ошибок", - заявил американский лидер.

"Поэтому, - отметил Байден, - США и Россия, невзирая на свою конкуренцию, продлили новый ДСНВ еще на пять лет после того, как я был приведен к присяге".

Новым ДСНВ в США называют российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В России его принять чаще именовать в неофициальном порядке СНВ-3.

Международная конкуренция

Международная конкуренция не должна препятствовать сотрудничеству по общим проблемам - таким, как пандемия нового коронавируса, заявил президент США.

По словам американского лидера, США стремятся "к будущему, в котором все страны получат возможность сами выбирать свой путь, не опасаясь угрозы насилия или сдерживания". "Мы не можем и не имеем права возвращаться к взаимному противостоянию и жестким ограничениям времен холодной войны", - указал Байден.

"Конкуренция не должна препятствовать сотрудничеству по вопросам, которые касаются всех нас. К примеру, нам необходимо сотрудничать, если мы хотим повсеместно побороть [пандемию] COVID-19", - подчеркнул Байден. Он отметил, что его первые указы на посту президента были направлены на борьбу с пандемией и подготовку к будущим вызовам в сфере здравоохранения.