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Пандемия COVID-19
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США выделят $2 млрд на программу Всемирной организации здравоохранения COVAX

Президент США Джо Байден отметил, что вместе с борьбой против пандемии необходимо "укреплять международные системы здравоохранения и создавать системы раннего предупреждения для обнаружения, предотвращения и реагирования на будущие биологические угрозы"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. США внесут вклад в размере $2 млрд в программу COVAX, действующую при Всемирной организации здравоохранения и призванную содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

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"Сегодня я объявляю о том, что США делают взнос в размере $2 млрд в программу COVAX", - сказал он.

Байден также отметил, что вместе с борьбой против пандемии необходимо "укреплять международные системы здравоохранения и создавать системы раннего предупреждения для обнаружения, предотвращения и реагирования на будущие биологические угрозы".

Цель механизма COVAX - ускорить разработки и производство вакцин против COVID-19, а также обеспечить их справедливое и сбалансированное распределение среди всех стран мира. В соответствии с условиями программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства. В рамках механизма к концу 2021 года планируется произвести и равномерно распределить по всему миру 2 млрд доз вакцины.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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