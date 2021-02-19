США готовы участвовать в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "5+1"

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Власти США готовы возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять плюс один" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы заявили, что мы готовы возобновить участие в переговорах с "5+1" по иранской ядерной программе", - сказал он. "Мы также должны решать [вопросы, связанные с] дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. Мы намерены работать в тесной координации с нашими европейскими и другими партнерами", - продолжил американский лидер.

В четверг глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон готов принять участие в переговорах с Ираном и другими участниками в формате "5+1" по иранской ядерной программе по приглашению Евросоюза.

Ранее в распространенном по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств Великобритании, Германии, Франции и США заявлении говорилось, что эти четыре страны заинтересованы в консультациях по ядерной программе Ирана с участием России и Китая. При этом они выразили общий интерес в сфере безопасности в вопросе гарантирования того, что Иран никогда не сможет разработать ядерное оружие. Кроме того, "евротройка" и США выразили "приверженность общей цели возвращения Ирана к полному соблюдению им своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана".