Меркель считает важным выработать общую трансатлантическую повестку по отношениям с РФ

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Трансатлантическое пространство должно иметь общую повестку в отношениях с Россией. Об этом заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Оно проходит в виртуальном формате.

"Важно выработать общую трансатлантическую повестку по отношению к России", - сказала она. По ее словам, это подразумевает как различные предложения о сотрудничестве, так и необходимость "четко называть своими именами" различия во мнениях.

Канцлер также утверждала, что "Россия постоянно впутывает членов ЕС в гибридные разногласия", именно этим объясняется потребность в общей повестке.

"Германия открыта к новой главе трансатлантического партнерства", - отметила Меркель.

Приверженность цели НАТО

Германия привержена достигнутому в 2014 году соглашению НАТО выделять 2% от ВВП на нужды обороны, заявила Ангела Меркель.

"Мы привержены цели в 2%", - сказала Меркель. Сейчас, по ее словам, этот показатель составляет чуть более 1,5%.

В сентябре 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе была достигнута договоренность, согласно которой все страны блока должны в течение 10 лет увеличить соответствующую статью расходов до 2% от ВВП.

Правительство ФРГ намерено повысить расходы на оборону в текущем году до рекордных 53,03 млрд евро, что на 3,2% больше, чем в прошлом году.

В 2020 году расходы ФРГ на оборону оценивались в 51,39 млрд евро, что составило 1,57% от национального ВВП. Для сравнения: в 2019 году они составляли 1,36%.

Оборонная политика НАТО и ЕС

Германия исходит из того, что политика НАТО и ЕС в сфере обороны должны дополнять друг друга, заявила канцлер ФРГ.

"Германия привержена НАТО, но привержена и европейской оборонной политике. Мы считаем, что эти оба элемента дополняют друг друга", - заявила она.

Минский процесс

Канцлер Германии считает, что прогресс в реализации Минских соглашений по урегулированию конфликта в Донбассе оставляет желать лучшего.

"Минский процесс - дипломатическое средство [по урегулированию конфликта на востоке Украины], но прогресс оставляет желать лучшего", - считает Меркель. В последние годы, по ее мнению, "не удалось продвинуться вперед в деле сохранения территориальной целостности Украины".