Макрон выступил за диалог с РФ и построение новой архитектуры безопасности

ПАРИЖ, 19 февраля. /ТАСС/. Франция выступает за диалог с Россией и построение новой международной архитектуры безопасности и доверия. Об этом заявил в пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон на специальном мероприятии в рамках Мюнхенской конференции по безопасности, которое проходит в виртуальном формате.

"Нам нужно вместе заново построить архитектуру общей безопасности", - сказал Макрон, обращаясь к участникам конференции. "Архитектура общей безопасности должна включать в том числе диалог с Россией, - подчеркнул он. - Этот диалог должен быть требовательным, но является необходимым условием для мира в Европе".

Прояснение концепции политики НАТО

Франция считает необходимым прояснить концепцию политики НАТО и расширить ответственность Европы за свою безопасность, заявил Макрон.

"Я думаю, что НАТО нуждается в новом политическом импульсе и в прояснении своей политической концепции", - сказал французский лидер. "Альянсу необходим более политический подход", - считает Макрон. При этом он подчеркнул, что "европейцы должны взять на себя больше ответственности за собственную безопасность".