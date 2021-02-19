Лидеры G7 высказались за равный доступ всех стран к вакцинам от коронавируса

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) высказались за равный доступ всех государств мира к вакцинам от коронавируса. Об этом говорится в совместном коммюнике, принятом по итогам прошедшего в пятницу под председательством Великобритании виртуального саммита неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира.

"Мы подтверждаем нашу поддержку всех элементов Инициативы по ускорению доступа к средствам для борьбы с COVID-19 (ACT-A), его механизма COVAX, а также справедливого доступа по доступной цене к вакцинам, средствам по лечению и диагностике, что отражает роль широкой иммунизации в качестве глобального общественного блага", - говорится в сообщении.

Ранее, открывая встречу, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал коллег по G7 поделиться излишком вакцин с развивающимися странами, чтобы все государства могли преодолеть пандемию. В совместном заявлении лидеров говорится о готовящемся расширении поддержки, оказываемой развивающимся государствам, в том числе странам Африки, на уровне G20 и международных финансовых организаций.

"Восстановить лучше, чем было"

Лидеры "семерки" заявили о том, что приняли решение "работать вместе, чтобы победить COVID и восстановить лучше, чем было". Последние слова полностью повторяют девиз, под которым в этом году проводится саммит - Build Back Better. При этом участники саммита пообещали работать вместе с другими странами, "чтобы сделать 2021 год поворотным моментом для принципа многосторонних отношений и обеспечить восстановление, способствующее здоровью и процветанию наших народов и нашей планеты".

Участники неформального объединения договорились "активизировать сотрудничество" по противодействию пандемии и выразили поддержку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), "ее ведущей и координирующей роли". В этой связи Группа семи взяла на себя обязательство "ускорить глобальную разработку и внедрение вакцин, работать с промышленностью над увеличением производственных мощностей, в том числе посредством добровольного лицензирования, улучшить обмен информацией, например о секвенировании [геномов] новых вариантов [вируса]".

Лидеры подчеркнули, что мир должен быть лучше готов к будущим глобальным кризисам в сфере здравоохранения. Они условились повышать глобальную готовность к пандемиям и укреплять мировую архитектуру обеспечения безопасности общественного здоровья, сотрудничая с ВОЗ и государствами G20. Планируется увеличивать финансирование программ в сфере здравоохранения, создавать механизмы быстрого реагирования на вызовы в этой области, добиваться всеобщего охвата населения медико-санитарными услугами, а также рассмотреть возможность заключения глобального соглашения по здравоохранению.

Курс на модернизацию

В заявлении подчеркивается, что страны G7 продолжат осуществлять меры, направленные на поддержку своих экономик и сохранение рабочих мест. Они также намерены сосредоточиться на инвестициях в зеленые технологии в ходе экономического восстановления после пандемии. Государства G7 обязались обеспечить переход на источники чистой энергии и добиваться сокращения выбросов парниковых газов до нуля к 2050 году в соответствии с Парижским соглашением по климату.

В документе также была подчеркнута необходимость "сотрудничества с целью создания модернизированной, более свободной и справедливой системы многосторонней торговли, основанной на правилах" и реформирования Всемирной торговой организации (ВТО), которая должна стать центром такой системы. Было также выражено стремление к середине 2021 года достичь согласия по вопросу о международном налогообложении в рамках Организации экономического сотрудничества и развития.

Согласовать список конкретных действий, направленных на достижение обозначенных выше целей, страны должны к началу лета. Саммит G7 в традиционном формате Великобритания намерена провести с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Этот виртуальный саммит - первый с апреля 2020 года. Участие в нем приняли премьер-министры Великобритании, Италии, Канады, Японии, президенты США и Франции, канцлер Германии, глава Евросовета и председатель Еврокомиссии. Для нынешних лидеров Италии, США и Японии, а также для руководства Евросоюза это первая встреча в данном формате.