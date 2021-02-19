В ОПЗЖ заявили, что санкции против Медведчука и его жены уничтожают демократию на Украине

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Решение Совета национальной безопасности (СНБО) Украины о введении санкций в отношении главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутата Верховной рады Виктора Медведчука и его жены не имеет законных оснований и свидетельствует об уничтожении украинской демократии. Об этом говорится в заявлении ОПЗЖ.

"ОПЗЖ оценивает решение СНБО по введению персональных санкций против Виктора Медведчука, Тараса Козака и членов их семей как спланированный акт политических репрессий. Это желание диктаторского режима [президента Украины Владимира] Зеленского свести счеты с лидерами оппозиции и нанести удар по самой рейтинговой политической силе страны. Никаких законных оснований для этой внесудебной расправы не существует", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Партия заявила о потере Зеленским доверия и поддержки граждан страны. "Режим Владимира Зеленского - политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию. Массовые нарушения конституционных прав украинских граждан, превращение государственных органов в машину для репрессий, внесудебные закрытия каналов, преследования политических оппонентов стали последними аргументами этого слабого и мстительного режима", - говорится в заявлении.

Ранее в пятницу секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что в отношении Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще 6 физических лиц и 19 юридических лиц ведены санкции. Они введены на три года в отношении всего имущества, которое принадлежит Медведчуку. Решение принято по статье о финансировании терроризма, уточнил Данилов.