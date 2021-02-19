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США не предлагают вернуться к формату G8 с участием России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что любое предложение к РФ о восстановлении G8 должно делаться в партнерстве со всеми участниками G7

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США не предлагает восстановить формат Группы восьми (G8) с участием РФ. Об этом, как сообщило агентство Reuters, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам в пятницу.

По данным Reuters, Псаки отметила, что любое предложение к РФ о восстановлении G8 должно делаться в партнерстве со всеми участниками G7.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не стремится возродить формат G8, так как полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".

 

Теги
СШАРоссияПсаки, Джен
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