США не предлагают вернуться к формату G8 с участием России

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Новая администрация США не предлагает восстановить формат Группы восьми (G8) с участием РФ. Об этом, как сообщило агентство Reuters, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам в пятницу.

По данным Reuters, Псаки отметила, что любое предложение к РФ о восстановлении G8 должно делаться в партнерстве со всеми участниками G7.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия не стремится возродить формат G8, так как полностью удовлетворена эффективностью формата "Большой двадцатки".