Кипр может открыться для туристов из России не ранее 1 апреля

НИКОСИЯ, 19 февраля. /ТАСС/. Республика Кипр откроет двери для российских туристов, вероятнее всего, не ранее чем с 1 апреля. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пятницу в посольстве РФ в Никосии со ссылкой на информацию, полученную в кипрском министерстве транспорта, коммуникаций и общественных работ.

"В Минтрансе Кипра подтвердили предположения, что с 1 марта и ориентировочно до 1 апреля Россия, скорее всего, будет занесена в так называемую серую категорию в реестре кипрского министерства здравоохранения, пребывание в которой исключает возможность приезда туристов из РФ на остров", - сказали в российском дипломатическом представительстве.

В посольстве напомнили, что в минувшую среду Совет министров Республики Кипр внес поправки к постановлению о планах постепенного возобновления полетов на остров и открытию аэропортов с 1 марта. Согласно этим поправкам статус российских туристов, а также гостей из Великобритании, Израиля, Ливана, ОАЭ, Иордании, Саудовской Аравии, Египта, Белоруссии и с Украины будет в течение марта подвергаться еженедельному пересмотру властями Кипра в зависимости от складывающейся в этих странах эпидемической обстановки.

Однако, как заметили в диппредставительстве, в Минтрансе дали понять, что до 1 апреля Россия, скорее всего, не войдет в "зеленую", "оранжевую" или "красную" категории, которые дают право туристам приезжать на Кипр без специального разрешения и без помещения в карантин.

Официальный недельный реестр Минздрава, в котором страны будут с 1 марта разделены на 4 цветовые категории, пока еще не утвержден. Вероятнее всего, его обнародуют на следующей неделе.