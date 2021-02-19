В Пентагоне допустили сотрудничество с КНР по представляющим взаимный интерес вопросам

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. У США и Китая есть общие интересы в сферах, в рамках которых возможно будет взаимодействие двух стран. Об этом заявил в пятницу министр обороны США Ллойд Остин, выступая на пресс-конференции в Пентагоне.

Его попросили прокомментировать возможность американо-китайского сотрудничества в ряде сфер в будущем. "Все наши [связанные с Китаем] действия будут основаны на наших интересах. <...> Есть области, в которых мы увидим общие интересы и, возможно, появится возможность взаимодействовать. Но это будет с точки зрения продвижения наших интересов", - отметил шеф Пентагона.

"Мы в этом министерстве собираемся сделать все возможное, чтобы обеспечить наличие правильных оперативных концепций, правильных планов и чтобы мы обеспечили эти планы надлежащими ресурсами для того, чтобы они представляли собой надежное средство сдерживания [Китая]", - утверждал Остин.

Выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, президент США Джо Байден заявил, что западным государствам и их союзникам следует готовиться к продолжительному и жесткому соперничеству с Китаем и доказывать преимущества своих политических систем. По его словам, в настоящее время идет "принципиальный спор о будущем мира" и направлении его развития. При этом в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что китайские власти надеются на изменение курса во внешнеторговой политике США при новой вашингтонской администрации.

Завершение войны в Афганистане

Новая американская администрация привержена ответственному завершению военной операции США в Афганистане, заявил Ллойд Остин.

"Конечный итог такой: мы привержены ответственному и устойчивому завершению этой войны при одновременном недопущении превращения Афганистана в прибежище террористических группировок, угрожающих интересам США и наших союзников, а также обеспечении справедливого и прочного окончания давнего конфликта", - сказал шеф Пентагона.

Он подчеркнул, что США не пойдут на "поспешный или беспорядочный" вывод американских войск из Афганистана.

Никаких решений о дальнейшем уровне американского военного присутствия в Афганистане нынешним правительством США пока не принято, отметил Остин.

Пребывание Нацгвардии

Солдаты Национальной гвардии США будут обеспечивать безопасность в Вашингтоне до 12 марта, сообщил Остин.

"В настоящее время сроки нашего пребывания [в Вашингтоне] ограничены 12 марта", - сказал он. По его словам, пока Пентагону не поступало каких-либо запросов от федеральных или муниципальных властей на оказание им помощи в обеспечении безопасности в американской столице после указанной даты.

2 февраля пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби сообщил, что в настоящее время безопасность Вашингтона обеспечивают более 7 тыс. нацгвардейцев и полицейских.

Инаугурация президента США Джо Байдена состоялась 20 января на ступенях Капитолия. В Вашингтоне в преддверии церемонии были усилены меры безопасности. Значительная часть центра города, прилегающая к Белому дому и Конгрессу, была закрыта для движения машин. Кроме того, для обеспечения безопасности в Вашингтон были направлены около 25 тыс. бойцов Национальной гвардии.

Части американской Нацгвардии расквартированы в каждом штате, они подчиняются губернаторам и президенту. Нацгвардия является организованным резервом Армии и ВВС США, который может быть задействован в чрезвычайных ситуациях, например для ликвидации последствий стихийных бедствий, поддержания правопорядка.