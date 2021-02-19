США планируют использовать свое законодательство для предотвращения поставок оружия Ирану

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут использовать свое законодательство в попытке предотвратить поставки оружия Ирану, независимо от санкционной архитектуры ООН. Об этом заявил в пятницу руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Независимо от санкционной архитектуры ООН, мы продолжим использовать свое законодательство для того, чтобы не позволить другим странам поставлять вооружения Ирану. В этом в нашей позиции нет никаких изменений", - отметил дипломат.

По его словам, США "устраняют [такие] ненужные препятствия для дипломатии", как "ограничения на поездки внутри страны для представителей Ирана в ООН". Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принятые меры "усиливают способность Вашингтона взаимодействовать" с Советом Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана.

Президент США Джо Байден, выступая в пятницу по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Вашингтон готов возобновить участие в переговорах по ядерной программе Ирана в формате "пять плюс один" (РФ, Китай, ФРГ, Франция, Британия, США + Иран).

Ранее официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде указал, что Вашингтон должен снять санкции с Тегерана для возвращения ядерной сделки к формату "5+1".