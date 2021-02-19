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В Киеве утверждают, что Медведчук владеет НПЗ в России, поставлявшим топливо в Донбасс

Ранее в СНБО сообщили, что в отношении Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести физических и 19 юридических лиц ведены на три года санкции

КИЕВ, 19 февраля. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины считает, что глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук является совладельцем нефтеперерабатывающего завода в России, который поставлял топливно-смазочные материалы на неподконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала "Украина" секретарь СНБО Алексей Данилов, комментируя введение санкций в отношении оппозиционного политика.

"За 14 км от нашей границы на территории РФ находится один из нефтеперерабатывающих заводов, которым владеет господин Медведчук совместно со своей супругой и господин [Тарас] Козак совместно со своей супругой. И, соответственно, поставка топливно-смазочных материалов этого завода осуществляется на территорию террористам, которые убивают наших парней", - сказал он.

В пятницу Данилов сообщил, что в отношении Медведчука, его жены Оксаны Марченко, а также еще шести физических и 19 юридических лиц ведены на три года санкции. Под рестрикции попадает все имущество, которое принадлежит Медведчуку. Решение принято по статье о финансировании терроризма, уточнил Данилов.

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