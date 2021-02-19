Reuters: инспекторы МАГАТЭ обнаружили следы урана на двух объектах в Иране

ТАСС, 19 февраля. Следы урана обнаружены представителями Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на двух иранских объектах во время проведенных осенью инспекций. Об этом в пятницу со ссылкой на несколько дипломатических источников сообщило агентство Reuters.

Речь идет о двух спорных объектах, вопросы к которым у МАГАТЭ возникли еще в начале 2020 года. Представители организации подозревали, что там могли храниться незаявленные ядерные материалы. После визита в Тегеран генерального директора агентства Рафаэля Гросси в августе прошлого года Иран согласился допустить инспекторов на эти объекты. Представители организации посетили их осенью, однако об обнаружении там следов радиоактивных веществ ранее не сообщалось.

По данным двух источников Reuters, инспекторы обнаружили частицы необогащенного урана.

Постоянный представитель Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб Абади и представители МАГАТЭ отказались комментировать агентству данную информацию.

Генеральный директор МАГАТЭ Гросси в пятницу сообщил, что 20 февраля отправится в Иран. Целью визита Гросси в Тегеран станет обсуждение будущего сотрудничества с Организацией по атомной энергии Ирана относительно инспекционной деятельности на ядерных объектах этой страны в рамках реализации ядерной сделки. Переговоры пройдут после того, как в понедельник Иран уведомил МАГАТЭ об исполнении закона парламента республики об ограничении с 23 февраля объема инспекций в этой стране.