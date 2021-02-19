Байден заявил коллегам по G7 о приверженности взаимодействию с ними

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. США привержены совместной работе со странами Группы семи (G7) в вопросах борьбы с пандемией и решения других общих проблем. Об этом президент США Джо Байден заявил коллегам по G7 в пятницу во время виртуального саммита неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира.

"Сегодня утром я впервые в качестве президента встретился со своими коллегами [из числа] лидеров [стран] G7. Я ясно дал понять, что Америка снова за столом переговоров и я привержен работе с ними, чтобы контролировать пандемию и решать общие проблемы, с которыми мы сталкиваемся", - написал Байден у себя в Twitter.