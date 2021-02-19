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В США заявили, что обеспокоены новым законом о морской полиции КНР

Положения закона открыто увязывают потенциальное применение силы, в том числе военной, береговой охраной Китая с обеспечением его притязаний в продолжающихся территориальных и морских спорах в Восточном и Южно-Китайском морях, отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты обеспокоены новым законом о береговой охране Китая, поскольку считают, что он способен осложнить территориальные и морские споры в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в пятницу на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

"США присоединяются к Филиппинам, Вьетнаму, Индонезии, Японии и другим странам в выражении обеспокоенности в связи с принятым недавно Китаем законом о береговой охране, который может привести к эскалации продолжающихся территориальных и морских споров. Мы особенно обеспокоены положениями закона, которые открыто увязывают потенциальное применение силы, в том числе военной, береговой охраной Китая с обеспечением его притязаний в продолжающихся территориальных и морских спорах в Восточном и Южно-Китайском морях", - сказал дипломат.

Морская полиция Китая (береговая охрана) с 1 февраля получила полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета КНР. Как передал в конце января китайский информационный портал "Тэнсюнь синьвэн", это следует из принятого Закона о морской полиции КНР.

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СШАКитай
Пандемия COVID-19
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