Байден заявил, что общее число жертв коронавируса в США в ближайшие дни превысит 500 тыс.

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Общее число умерших от последствий заражения коронавирусной инфекцией в США в ближайшие дни превысит 500 тыс. Об этом заявил в пятницу президент страны Джо Байден.

"Через несколько дней мы пересечем [отметку в] 500 тыс. Это почти на 70 тыс. больше, чем число американцев, погибших во Второй мировой войне", - сказал он, выступая на заводе американской компании Pfizer в штате Мичиган.

По сведениям Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей, с начала пандемии в США было зарегистрировано более 27,95 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 495 015 человек. Страна занимает первое место в мире по обоим показателям.