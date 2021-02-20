США заявили о приверженности укреплению Вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном заявил о приверженности Соединенных Штатов укреплению возможностей Вооруженных сил Украины с целью противостояния России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Пентагона.

Согласно этому заявлению, Остин и Таран провели разговор с целью "укрепления стратегического партнерства между США и Украиной".

"Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Он вновь подчеркнул приверженность США тому, чтобы наращивать возможности [Вооруженных] сил Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", - утверждается в документе.

Остин также "подчеркнул необходимость для Украины поддерживать прогресс в сфере оборонных реформ". Таран, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за поддержку и "подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО".