{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

США заявили о приверженности укреплению Вооруженных сил Украины с целью противостояния РФ

Министр обороны США Ллойд Остин "подчеркнул необходимость для Украины поддерживать прогресс в сфере оборонных реформ"
Глава Пентагона Ллойд Остин AP Photo/Alex Brandon
Описание
Глава Пентагона Ллойд Остин
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим украинским коллегой Андреем Тараном заявил о приверженности Соединенных Штатов укреплению возможностей Вооруженных сил Украины с целью противостояния России. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы Пентагона.

На эту тему

Согласно этому заявлению, Остин и Таран провели разговор с целью "укрепления стратегического партнерства между США и Украиной".

"Министр Остин подчеркнул, что США продолжают твердо поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Он вновь подчеркнул приверженность США тому, чтобы наращивать возможности [Вооруженных] сил Украины более эффективно защищаться от российской агрессии", - утверждается в документе.

Остин также "подчеркнул необходимость для Украины поддерживать прогресс в сфере оборонных реформ". Таран, в свою очередь, поблагодарил Вашингтон за поддержку и "подчеркнул приверженность преобразованию оборонного сектора Украины в соответствии с принципами и стандартами НАТО".

Теги
УкраинаСШАРоссия
Пандемия COVID-19
Pfizer удвоит число поставляемых для США доз вакцины до 10 млн в неделю
Компания готова предоставить американским властям к концу марта 120 млн доз препарата, а к концу мая - 200 млн
Читать полностью