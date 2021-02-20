Глава Минздрава Аргентины подал в отставку после скандала с вакцинацией

БУЭНОС-АЙРЕС, 20 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Аргентины Хинес Гонсалес Гарсия подал в отставку в пятницу после того, как в стране начался скандал из-за вакцинации приближенных к правительству лиц вне очереди. Текст заявления об отставке чиновник опубликовал в Twitter .

"Настоящим в ответ на вашу просьбу я подаю в отставку с поста министра здравоохранения", - говорится в письме, адресованном президенту страны Альберто Фернандесу. Ранее телеканал Todo Noticias сообщил, что глава государства попросил министра подать в отставку.

Комментируя скандал, Гонсалес Гарсия отметил, что "все привившиеся входят в группу лиц, которым отдается приоритет в рамках идущей кампании" по вакцинации. По его мнению, сложившаяся ситуация стала результатом "недоразумения".

Позднее стало известно, что президент Аргентины назначил замминистра здравоохранения Карлу Виссотти новой главой ведомства.

"Карла Виссотти, которая в настоящее время занимает пост замминистра по вопросам доступа к здравоохранению, завтра в 17:00 (23:00 мск) в резиденции в Оливосе вступит в должность главы Минздрава взамен Хинеса Гонсалеса Гарсии, который сегодня вечером (19 февраля - прим. ТАСС) подал президенту Альберту Фернандесу заявление об отставке", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Ранее аргентинский журналист Орасио Вербитски в эфире радиостанции El Destape рассказал, что смог вакцинироваться от коронавируса после того, как обратился за помощью к "своему старому другу Хинесу". По данным газеты Clarin, помимо журналиста без публичной огласки и вне рамок плана иммунизации населения привились несколько законодателей и чиновников.

29 декабря прошлого года в Аргентине начали делать прививки от коронавируса медработникам российским препаратом "Спутник V". Помимо этого, от коронавируса вакцинировались президент, вице-президент Кристина Фернандес де Киршнер, Гонсалес Гарсия и главы ряда регионов. На этой неделе в столице и крупнейшем регионе страны - провинции Буэнос-Айрес - открылась запись для вакцинации для лиц старше 80 лет.