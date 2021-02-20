Трампа пригласили выступить на конференции консервативных кругов республиканцев

НЬЮ-ЙОРК, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп получил приглашение выступить на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США, которая начнется на следующей неделе во Флориде. Об этом сообщила в пятницу газета Washington Examiner.

Как отмечает издание, с данным предложением выступил председатель Американского консервативного союза, который организует указанный политический форум, Мэтт Шлапп. Он подчеркнул, что "с радостью отнесся бы" к участию Трампа в мероприятии. "У меня всегда были с ним хорошие отношения, мы всегда поддерживали контакты, я надеюсь, что получится", - добавил Шлапп. По его словам, Трамп "заслуживает того, чтобы его услышали".

По сведениям источников телеканала СNN, Трамп рассматривает возможность принять приглашение. Согласно оценке телеканала, если республиканец согласится, "это будет его первое большое выступление" после ухода с поста президента США.

Конференция пройдет в городе Орландо (штат Флорида) с 25 по 28 февраля. Как отмечает Washington Examiner, ожидается, что на форуме выступят бывшие сотрудники администрации Трампа. В их числе экс-госсекретарь США Майкл Помпео и бывшая пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. В прошлые годы на конференции выступали многие влиятельные политики, в том числе Трамп и Майкл Пенс, ранее занимавший пост вице-президента США.

Мероприятие ежегодно собирает тысячи людей и является одним из главных форумов для правого крыла Республиканской партии США. Считается, что участие в конференции, в частности, помогает политикам-республиканцам заручиться поддержкой партии перед выборами.

Некоторые американские СМИ ранее сообщали, что Трамп намерен возобновить участие в политической жизни страны.