Корабли КНР вошли в зону у спорных с Японией островов

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Два патрульных корабля морской полиции КНР в субботу вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Кyodo.

По данным агентства, один из кораблей укомплектован оборудованием, похожим на автоматическую пушку. Между тем Управление безопасности на море Японии направило китайским кораблям предупреждение с требованием покинуть эту зону.

Японская сторона связывает рост активности кораблей КНР у Сенкаку с тем, что 1 февраля в Китае вступил в силу закон, дающий береговой охране страны полномочия открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета.

Территориальный спор вокруг необитаемого архипелага Сенкаку в Восточно-Китайском море обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о выкупе этих островов у их частных владельцев, японских граждан. Затем в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и периодически совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.