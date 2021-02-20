Медведчук назвал санкции против него и его супруги "торжеством анархии и беззакония"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук заявил в субботу об отсутствии законных оснований для санкций против него, его супруги и товарища по фракции Тараса Козака и заверил, что останется на Украине и продолжит политическую борьбу.

"Против меня и моего товарища по фракции Тараса Козака, а также членов наших семей незаконно, без каких-либо доказательств ввели санкции. Как специалист в области права могу сказать: все те санкции, которые вводятся действующей властью по отношению ко мне, моей семье, моим соратникам и журналистам, являются незаконными и не могут применяться иначе как по решению суда. Но это в правовом или в условно правовом государстве. Однако то, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония", - приводит его заявление пресс-служба партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ).

Медведчук также считает, что "Зеленский перешел последние нравственные границы, ударив по самому дорогому его любимой жене Оксане Марченко". "Они действительно думают, что я предам свои принципы, свою страну, в которой похоронены мои родители, где учатся мои дети, где живет моя семья, испугаюсь и сбегу? Зря. Не дождутся! Борьба будет продолжена", - заверил он.