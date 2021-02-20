Глава МИД Украины заявил, что Москва навсегда потеряла влияние над Киевом

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Украина движется к членству в Европейском союзе и НАТО, а Москва навсегда утратила влияние над Киевом. Такое мнение высказал в субботу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в обращении по случаю седьмой годовщины "майдана" 2014 года.

"Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Сегодня Украина продолжает свое развитие как европейское государство, которое движется к членству в ЕС и НАТО. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее", - сказал он. Точкой отсчета потери Кулеба назвал 2014 год, когда состоялось воссоединение Крыма с РФ, которое Киев не признает.

Глава МИД Украины также утверждает, что международная коалиция в поддержку Украины сохраняется и укрепляется, о чем свидетельствуют санкции против России и ряд резолюций международных организаций. "Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым", - так завершил свое обращение глава МИД.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.