СМИ: депутаты предложили парламенту Кипра обсудить вопрос об импорте "Спутника V"

Издание не называет имен парламентариев, но при этом сообщает, что они сослались на поступление информации о том, что "страны - члены ЕС получили разрешение на получение российской вакцины".

По мнению депутатов в пользу поставок противовирусного препарата из РФ на остров говорят и тот факт, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает российскую вакцину эффективной, и наличие двусторонних соглашений, которые в течение многих лет Никосия подписывала с Москвой, и имеющиеся у населения острова ожидания в отношении быстрых темпов вакцинации. Все эти моменты, по мнению указанных парламентариев, "подтверждают вывод о том, что кипрское правительство должно что-то с этим делать".

Процесс вакцинации населения греческой части Кипра начался 27 декабря минувшего года. На остров поступили партии вакцин, одобренных медицинскими властями Евросоюза, в том числе такие препараты как Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис неоднократно сетовал на низкие темпы производства вакцин в ЕС. При этом, когда в январе его спросили, разделяет ли он позицию руководства Прогрессивной партии трудового народа Кипра, которое считает, что Никосия могла бы воспользоваться услугами других рынков и рассмотреть вопрос о приобретении вакцин, произведенных в России или Китае, глава государства ответил: "Определенно. Но там у нас наверняка возникнет проблема, потому что эти вакцины не одобрены ЕС".