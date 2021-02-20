Оппозиция Армении перекрыла центральные улицы Еревана

ЕРЕВАН, 20 февраля. /ТАСС/. Оппозиционное "Движение за спасение родины" завершило в субботу многотысячный митинг на площади республики, его участники перекрыли несколько улиц столицы. Об этом заявил один из лидеров оппозиционного движения, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.

"Мы сейчас завершаем митинг, разделяемся на четыре части и начинаем акции неповиновения", - заявил он.

Движение в центре столицы Армении парализовано: оппозиционеры автомобилями заблокировали проспекты Маштоца и Баграмяна, а также улицы Саят-Нова и Абовян, скандируя антиправительственные лозунги. Полицейские переведены на усиленный режим несения службы, однако не применяют силовые методы для разгона толпы.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Также оппоненты премьера заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.