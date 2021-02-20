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Супруга Медведчука заявила, что вступает в партию "Оппозиционная платформа"

Оксана Марченко отметила, что своей главной задачей видит "защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония"

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Супруга главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука Оксана Марченко, которая тоже подпала под санкции, заявила о вступлении в партию мужа.

"Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора, - заявила она в опубликованном в субботу видеобращении. - С сегодняшнего дня я вступаю в партию "Оппозиционная платформа - за жизнь", где своей главной задачей вижу защиту украинского народа от зеленого произвола и беззакония".

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