Politico: Трамп встретится с республиканцами, готовыми участвовать в выборах в Конгресс

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Дональд Трамп в марте проведет встречи с разделяющими его политическую повестку республиканцами, которые намерены побороться на промежуточных выборах в 2022 году за места в Конгрессе США со своими однопартийцами, резко критиковавшими бывшего американского президента. Об этом сообщила в субботу газета Politico со ссылкой на свои источники.

По их данным, последние недели экс-глава государства не принимал практически никого в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида, за исключением самых близких и преданных сторонников. В марте, по данным источников издания, Трамп активизирует свою политическую деятельность и начнет проводить встречи в своем поместье с кандидатами, готовыми побороться в 2022 году за место в законодательном органе с республиканцами, которые критиковали действия своего однопартийца на посту хозяина Белого дома, а также выступали в поддержку его импичмента.

Как отмечает Politico, экс-президент уже получил десятки запросов от потенциальных кандидатов, стремящихся получить его поддержку на выборах. Представители бывшего американского лидера неоднократно заявляли, что он готов помочь республиканцам вернуть большинство в обеих палатах Конгресса. Основной финансовый поток пойдет через комитет политических действий Save America ("Спасти Америку"), который был создан Трампом после ноябрьских выборов в стране. По данным Politico, на начало этого месяца в нем было $31 млн.

В ближайшее время экс-глава государства намерен обсудить с бывшим менеджером своей предвыборной кампании Брэдом Парскейлом вопросы сбора дополнительных средств, а также использования соцсетей. При этом многие видные однопартийцы пытаются уговорить Трампа не усложнять праймериз своей партии, "отказаться от мести" и работать с руководством республиканцев в преддверии промежуточных выборов в следующем году, отмечает газета.

13 февраля Сенат Конгресса США оправдал Трампа в рамках второй по счету процедуры его импичмента, инициированной законодателями от Демократической партии. Процедура импичмента была запущена из-за высказываний, допущенных Трампом 6 января. В тот день сторонники республиканца, собравшиеся в столице США на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в стране 3 ноября прошлого года президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден.

Статья обвинения в утвержденной Палатой представителей резолюции была лишь одна - подстрекательство к мятежу.