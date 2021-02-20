Протестующие против Пашиняна заблокировали улицы рядом со зданием кабмина

ЕРЕВАН, 20 февраля. /ТАСС/. Сторонники оппозиционного "Движения за спасение родины" в субботу вечером шествием направились к зданию правительства на площади Республики в центре Еревана и с помощью машин перекрыли прилегающие улицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Никол Пашинян сдал наши земли, он не имеет права быть руководителем нашей страны. Армения - без Никола!" - скандируют участники акции протеста.

Специальные силы полиции выстроили кордон и загородили здание кабмина от протестующих. Ситуация напряженная, на месте образовалась большая пробка машин.

В Армении с 10 ноября не прекращаются акции протеста с призывами к отставке премьер-министра Никола Пашиняна. Оппозиция возлагает на него ответственность за экономические и социальные проблемы. Оппоненты премьера также заявляют, что совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое он подписал 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, фактически стало капитуляцией. На этом фоне президент Армении Армен Саркисян ранее призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.

Сам Пашинян заявлял, что готов подать в отставку с условием, что основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция эту инициативу отвергла.