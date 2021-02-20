Посольство США на Украине поддержало санкции СНБО в отношении Медведчука

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Посольство США на Украине одобрило решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о введении санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены и других физлиц.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций. С 2014 года Медведчук находится под санкциями США за подрыв безопасности, территориальной целостности и демократических институтов Украины", - говорится в заявлении дипмиссии в Twitter.