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Байден распорядился оказать федеральную помощь Техасу из-за непогоды

Американский лидер подписал декларацию, в которой говорится о "крупном стихийном бедствии" в штате

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден отдал распоряжение оказать федеральную помощь властям Техаса из-за последствий сильной снежной бури. Соответствующее заявление опубликовал в субботу Белый дом.

В нем отмечается, что американский лидер подписал декларацию, в которой говорится о "крупном стихийном бедствии в Техасе, и распорядился выделить федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей" по восстановлению пострадавших от бури регионов.

Большинство потребителей электроэнергии в Техасе к концу недели удалось вновь подключить к энергоснабжению, однако во многих домах, где несколько дней не было электричества, прорвало трубы, и теперь сотни тысяч жителей штата оказались без воды после сильнейшей за 30 лет снежной бури. Без электроэнергии остаются около 150 тыс. потребителей. За несколько дней холодов в штате, который много лет не знал таких морозов и где основными средствами отопления были электроприборы, замерзла значительная часть водопроводных труб. С возвращением температур к нулевым значениям в конце недели они стали лопаться. С проблемами, связанными с водоснабжением, столкнулись около 14 млн жителей штата. Более 260 тыс. из них оказались без питьевой воды.

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