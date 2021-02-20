Власти Египта заявили, что решение о возвращении российских туристов еще не принято

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Официальных решений о возвращении российских туристов в Египет до сих пор не принято. Об этом сообщил в субботу министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани. Вместе с министром гражданской авиации Мухаммедом Манаром Инаби они совершили инспекционную поездку в аэропорт Хургады.

"Разговоры о том, что российский туризм возвращается в Египет - это не более, чем газетные разговоры, - цитирует его слова издание Al-Balad. - Никакого решения на этот счет пока принято не было".

По словам министра гражданской авиации, "рассуждения по поводу возвращения туристов являются ни чем иным, как запросом одной из российских авиакомпаний в Управление гражданской авиации Египта на разрешение организации полетов", что является обычной практикой перед началом нового сезона.

В четверг глава подотчетного Минавиации Управления гражданской авиации страны Ашраф Нувейр заявил газете Al-Ahram, что "после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта". Как заявил чиновник, будут осуществляться два рейса в неделю на Синай и два - в Хургаду. При этом он уточнил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта.

В Министерстве гражданской авиации Египта ТАСС позднее сообщили о наличии предварительных договоренностей по поводу полетов, но без конкретных сроков.

Росавиация в пятницу не подтвердила возобновление чартерных полетов.

С 27 января по 3 февраля в Египте работала группа представителей Минтранса и экспертов в области безопасности на воздушном транспорте, которые в очередной раз проверяли безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, а также инфраструктуру красноморских курортов. Поскольку прошлой весной из-за пандемии работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что все функционирует без сбоев, рассказал ранее российским журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Инспекция стала первой с января 2020 года.

В субботу министры осмотрели в аэропорту Хургады залы прилета и отлета, досмотра и сортировки багажа и общие меры безопасности в воздушной гавани, включая проверку на входах в терминалы.

Авиакатастрофа на Синае

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.