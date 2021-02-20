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Власти Египта заявили, что решение о возвращении российских туристов еще не принято

Министр гражданской авиации республики Мухаммед Манар Инаби пояснил, что подобные "рассуждения являются ни чем иным, как запросом одной из российских авиакомпаний" на разрешение организации полетов

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Официальных решений о возвращении российских туристов в Египет до сих пор не принято. Об этом сообщил в субботу министр туризма и древностей арабской республики Халед аль-Анани. Вместе с министром гражданской авиации Мухаммедом Манаром Инаби они совершили инспекционную поездку в аэропорт Хургады.

"Разговоры о том, что российский туризм возвращается в Египет - это не более, чем газетные разговоры, - цитирует его слова издание Al-Balad. - Никакого решения на этот счет пока принято не было".

По словам министра гражданской авиации, "рассуждения по поводу возвращения туристов являются ни чем иным, как запросом одной из российских авиакомпаний в Управление гражданской авиации Египта на разрешение организации полетов", что является обычной практикой перед началом нового сезона.

В четверг глава подотчетного Минавиации Управления гражданской авиации страны Ашраф Нувейр заявил газете Al-Ahram, что "после полученного от российских властей одобрения на возвращение туристов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было принято решение о возобновлении чартерного сообщения с красноморскими курортами с 28 марта". Как заявил чиновник, будут осуществляться два рейса в неделю на Синай и два - в Хургаду. При этом он уточнил, что российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов в оба города с 28 марта.

В Министерстве гражданской авиации Египта ТАСС позднее сообщили о наличии предварительных договоренностей по поводу полетов, но без конкретных сроков.

Росавиация в пятницу не подтвердила возобновление чартерных полетов.

С 27 января по 3 февраля в Египте работала группа представителей Минтранса и экспертов в области безопасности на воздушном транспорте, которые в очередной раз проверяли безопасность аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, а также инфраструктуру красноморских курортов. Поскольку прошлой весной из-за пандемии работа аэропортов приостанавливалась, важно было убедиться, что все функционирует без сбоев, рассказал ранее российским журналистам посол РФ в Каире Георгий Борисенко. Инспекция стала первой с января 2020 года.

В субботу министры осмотрели в аэропорту Хургады залы прилета и отлета, досмотра и сортировки багажа и общие меры безопасности в воздушной гавани, включая проверку на входах в терминалы.

Авиакатастрофа на Синае

Авиасообщение между РФ и Египтом было полностью прервано в ноябре 2015 года после катастрофы на Синае самолета российской компании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ квалифицировала случившееся как теракт.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Первый рейс из Москвы состоялся спустя четыре месяца в апреле. До сих пор остается закрытым чартерное авиасообщение с египетскими курортными зонами. За прошедшие годы египетская сторона усовершенствовала систему досмотра, контроля и проверки пассажиров и багажа, а также значительно модернизировала инфраструктуру аэропортов.

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