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Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против Медведчука

Под них также подпали другие граждане и компании по делу о финансировании терроризма
Президент Украины Владимир Зеленский REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, ряда других лиц, среди которых пять граждан РФ, и против 19 компаний по делу о финансировании терроризма. Соответствующий указ появился в субботу на сайте офиса украинского президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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