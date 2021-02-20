Аббас издал указ об освобождении всех политзаключенных в Палестине

КАИР, 20 февраля. /ТАСС/. Палестинский руководитель Махмуд Аббас издал в субботу указ об освобождении всех политических заключенных. Об этом сообщило в субботу информационное агентство Maan.

Указ "об освобождении всех задержанных и заключенных в тюрьмах по политическим мотивам и убеждениям, а также за принадлежность к той или иной политической структуре" стал частью подписанного Аббасом декрета об усилении гражданских свобод. Новый закон был принят в преддверии запланированных на май и июль парламентских и президентских выборов.

Он, в частности, предусматривает "создание атмосферы гражданских свобод на всех территориях Палестины", включая свободу проводить политические и общенациональные собрания и митинги, запрет на задержания, аресты, судебное преследование или привлечение к ответственности из-за политических убеждений или принадлежности к той или иной политструктуре.

Кроме того, декрет разрешает проведение избирательной кампании во всех ее формах, включая публикации в прессе и проведение собраний и конференций без какой-либо дискриминации. В законе отмечается, что палестинская полиция несет исключительную ответственность за защиту избирательных участков и обеспечение правопорядка во время выборов на территории Палестины.

Принятие этого нормативного акта было предусмотрено итогами межпалестинского диалога в Каире в начале февраля. Тогда противоборствующие палестинские фракции достигли консенсуса по проведению всеобщих выборов на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, договорившись устранить последствия многолетнего политического раскола во всех его аспектах.

Выборы в Палестине

15 января Аббас назначил даты проведения всеобщих выборов на палестинских территориях. Согласно его указу, 22 мая состоятся выборы в Палестинский законодательный совет (ПЗС, однопалатный парламент), выборы главы государства пройдут 31 июля. Успешное проведение парламентских выборов будет являться, согласно декрету Аббаса, первым этапом по формированию Национального совета Палестины, который считается высшим органом Организации освобождения Палестины (ООП). В его состав входят 740 человек, представляющих как палестинцев в изгнании, так и население автономных районов. Его формирование должно завершиться к 31 августа.

Выборы на палестинских территориях не проводились с 2006 года, хотя формально и президентский мандат, и полномочия депутатов ПЗС уже истекли. Парламент был избран в начале 2006 года на четыре года, в конце 2009 года его мандат был продлен Центральным советом ООП до проведения новых выборов, однако их дата неоднократно откладывалась. Выборы в ПЗС в 2006 году, на которых победили сторонники ХАМАС, положили начало межпалестинскому расколу. В 2007 году это привело к захвату хамасовцами власти в секторе Газа.