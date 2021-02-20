В Мадриде и Барселоне начались митинги в поддержку осужденного рэпера

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Акции протеста начались в субботу вечером в разных городах Испании, в том числе в Мадриде и Барселоне, против задержания рэпера Пабло Аселя, осужденного за прославление терроризма и оскорбление короны.

В столице королевства митинг проходит на одной из центральных площадей, куда дополнительно были стянуты десятки сотрудников полиции, чтобы попытаться не допустить беспорядков. В Барселоне акции проходят пятый день подряд. Как передает газета El Periodico, манифестации также начались в Малаге и Кордове. Собравшиеся скандируют лозунги с требованием освободить рэпера.

В предыдущие дни протесты в разных городах страны перерастали в столкновения полицейских с участниками беспорядков. В результате были задержаны десятки манифестантов, пострадали десятки человек. В Мадриде акция прошла 17 февраля. Ущерб, нанесенный столице в ходе беспорядков, может составлять €200 тыс.

Асель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за прославление терроризма и оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в сервисе YouTube. Рэпер должен был добровольно явиться в тюрьму 12 февраля, однако не сделал этого. Он забаррикадировался вместе со сторонниками в университете города Льейда, чтобы избежать ареста. Тем не менее, во вторник Асель был задержан и помещен в тюрьму.